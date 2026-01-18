HABILLAGE VÉGÉTAL PROTECTION DES ARBRES FRUITIERS

Rue de la Mogère Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Mercredi 28 janvier de 10h à 12h

Viens nous aider à protéger les arbres fruitiers contre le froid de l’hiver et faciliter sa floraison grâce aux nutriments contenus dans la cendre.

À partir de 4 ans

Mercredi 28 janvier de 10h à 12h

Viens nous aider à protéger les arbres fruitiers contre le froid de l’hiver et faciliter sa floraison grâce aux nutriments contenus dans la cendre.

À partir de 4 ans

Sur réservation .

Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Wednesday January 28, 10am to 12pm

Come and help us protect our fruit trees from the cold of winter, and help them to flower more easily thanks to the nutrients contained in the ash.

Ages 4 and up

L’événement HABILLAGE VÉGÉTAL PROTECTION DES ARBRES FRUITIERS Montpellier a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER