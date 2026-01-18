HABILLAGE VÉGÉTAL PROTECTION DES ARBRES FRUITIERS Montpellier
Mercredi 28 janvier de 10h à 12h
Viens nous aider à protéger les arbres fruitiers contre le froid de l’hiver et faciliter sa floraison grâce aux nutriments contenus dans la cendre.
À partir de 4 ans
Sur réservation .
Rue de la Mogère Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 52 86 97 77
English :
Wednesday January 28, 10am to 12pm
Come and help us protect our fruit trees from the cold of winter, and help them to flower more easily thanks to the nutrients contained in the ash.
Ages 4 and up
L’événement HABILLAGE VÉGÉTAL PROTECTION DES ARBRES FRUITIERS Montpellier a été mis à jour le 2026-01-15 par 34 OT MONTPELLIER