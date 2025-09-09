Habille-toi, on sort ! Argentic Rodéo Querré Bibliothèque de Querré Les Hauts-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! Argentic Rodéo Querré

Bibliothèque de Querré 1 Rue du Grand Chemin Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, rencontre avec Nicolas Mouvement le samedi 07 février 2026 à partir de 18h à la bibliothèque de Querré.

Vous allez voir ce que vous allez entendre !

Dans une ambiance rétro pop festive et conviviale, Nicole mOuvement ressuscite le bonimenteur de films.

Avec son attirail de projection vintage, film super 8 et disques vinyles, il nous replonge dans l’atmosphère des baraques foraines et des caf’conc’ qui ont vu naître le cinéma.

Nicolas s’approprie les films, les interprète, les colore d’un récit original. Sa relecture singulière nous dévoile un pan méconnu de l’histoire primitive du cinéma, celle d’un cinéma orale. Collage à vue de paroles, musiques et images animées. Une technique s’invente sous nos yeux, une grammaire se construit, le temps d’une soirée ponctuée de surprises et de rencontres inattendues avec le public … Comme un rodéo argentique ! .

Bibliothèque de Querré 1 Rue du Grand Chemin Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, meet Nicolas Mouvement on Saturday, February 07, 2026 from 6pm at the Querré library.

German :

Im Rahmen der Kultursaison « Habille-toi-toi, on sort! » findet am Samstag, den 7. Februar 2026 ab 18 Uhr in der Bibliothek von Querré ein Treffen mit Nicolas Mouvement statt.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale Habille-toi, on sort!, incontrate Nicolas Mouvement sabato 07 febbraio 2026 dalle 18:00 presso la biblioteca di Querré.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural Habille-toi, on sort!, reúnase con Nicolas Mouvement el sábado 07 de febrero de 2026 a partir de las 18:00 h en la biblioteca Querré.

L’événement Habille-toi, on sort ! Argentic Rodéo Querré Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Anjou bleu