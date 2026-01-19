Habille-toi, on sort ! Arôme arôme Le Lion d’Angers

Place du Champ de Foire Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!,spectacle famille par la compagnie la Grive, le vendredi 10 avril 2026 à 19h, au Lion d’Angers.

Apprendre à déguster la danse

Si la dégustation semble être un privilège, destiné aux grands plats et aux Crus Classés, c’est bien aux enfants que Arôme, Arôme adresse cette proposition.

Au programme, nappe blanche en coton immaculé, verres à pieds, service à table, délicatesse et lumière tamisée. Il n’y a pas d’âge pour la grâce et l’élégance, Tchin ! 10 ans après Cépages Dansants, présenté en novembre dernier au Lion-d’Angers, c’est au tour des enfants d’apprendre

à observer, sentir et déguster. Nous adapterons bien sûr nos breuvages pour les enfants, surprise ! .

Place du Champ de Foire Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, family show by compagnie la Grive, Friday April 10, 2026 at 7pm, at Le Lion d’Angers.

L'événement Habille-toi, on sort ! Arôme arôme Le Lion d'Angers Le Lion-d'Angers a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de tourisme Anjou bleu