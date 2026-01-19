Habille-toi, on sort ! ateliers de création artistique collective Châteauneuf-sur-Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! ateliers de création artistique collective Châteauneuf-sur-Sarthe

Châteauneuf-sur-Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-02-02 18:30:00

fin : 2026-02-11

2026-02-02 2026-02-03 2026-02-04 2026-02-05 2026-02-09 2026-02-10 2026-02-11 2026-02-12 2026-04-01

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, des ateliers de création artistique collective organisés en février à la salle de l’Entrepôt, Châteauneuf sur Sarthe, et projection des images le mercredi 1er avril.

Participez à une création artistique collective !

Vous aimez bricoler ? Vous aimez raconter ? Vous aimez fabuler ? Vous aimez partager ? À la façon des bonimenteurs de film, embarquez avec

la compagnie le Stupéfiant Image pour transformer souvenirs du territoire en images et en récits dans le but de créer une exposition animée ! .

+33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, collective artistic creation workshops were held in February at the Salle de l’Entrepôt, Châteauneuf sur Sarthe, and images were projected on Wednesday April 1.

