Habille-toi, on sort ! Cépages dansants Le Lion d’Angers Salle Emile Joulain Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! Cépages dansants Le Lion d’Angers

Salle Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, spectacle par la compagnie la Grive proposé le vendredi 28 novembre 2025 à partir de 19h au Lion d’Angers.

Conversation entre le vin et la danse !

Charpenté, athlétique, jeune, bien en chair, épais, souple, qui a des épaules, de la carrure, de la cuisse, du muscle, du jarret, des lignes, des belles courbes, du volume, un fragment d’infini, une matière irradiante.

Autant de mots et d’expressions communes utilisés pour décrire un vin, une danse, un danseur, une danseuse. Cépages dansants, est une expérience multisensorielle, une rencontre entre la mise en scène de la danse, et celle de la dégustation un geste qui traduit le palais, un vin pour éclairer le mouvement.

A travers une proposition sensible et ludique, un sommelier et deux danseur et danseuse offrent un voyage autant qu’un apprentissage. Tous les sens en éveil! .

Salle Emile Joulain Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, a show by Compagnie la Grive will take place on Friday, November 28, 2025, starting at 7pm at Le Lion d’Angers.

German :

Im Rahmen der kulturellen Saison « Habille-toi-toi, on sort! » wird am Freitag, dem 28. November 2025, ab 19 Uhr im Lion d’Angers eine Aufführung der Compagnie la Grive angeboten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale Habille-toi, on sort!, spettacolo della Compagnie la Grive venerdì 28 novembre 2025 a partire dalle 19.00 presso Le Lion d’Angers.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural Habille-toi, on sort!, espectáculo de la Compagnie la Grive el viernes 28 de noviembre de 2025 a partir de las 19.00 h en Le Lion d’Angers.

L’événement Habille-toi, on sort ! Cépages dansants Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Anjou bleu