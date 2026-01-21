Habille-toi, on sort ! Exposition Planète 9 La Pouëze La Pouëze Erdre-en-Anjou

Habille-toi, on sort ! Exposition Planète 9 La Pouëze

La Pouëze 17 Rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-05-21

fin : 2026-06-06

2026-05-21

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, exposition Planète 9, du 21 mai au 6 juin 2026, au Tiers lieu la Source, la Pouëze.

Exposition pseudo-scientifique, poétique et ludique

Découvrez la nouvelle exposition du célèbre collectif d’artistes angevin Lucie Lom, fruit d’un travail collectif avec les habitants d’Erdre-en-Anjou un voyage poétique et ludique dans des zones inexplorées de notre système solaire.

Toute l’année, les artistes auront invité petits et grands à sonder avec eux les mystères d’une Planète méconnue, perdue aux confins du Système solaire la Planète 9. Le fruit des imaginaires croisés des habitants prendra vie dans une exposition inédite. Vous serez invité à pénétrer dans l’un des laboratoires secrets dédié à l’exploration de la vie, us et coutumes des créatures peuplant cette planète énigmatique.

Vernissage organisé le jeudi 21 mai à 18h30 (sur réservation) .

+33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, Planet 9 exhibition, May 21 to June 6, 2026, at Tiers lieu la Source, La Pouëze.

