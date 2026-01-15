Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer apéro parentalité DYS Montreuil sur Maine Bibliothèque Montreuil-sur-Maine

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer apéro parentalité DYS Montreuil sur Maine

2026-02-24 19:30:00

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique, apéro parentalité DYS organisé le mardi 24 février 2026 à 19h30 à la bibliothèque de Montreuil sur Maine..

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Lire Autrement

Qu’est-ce que la dyslexie ? Quelles sont les différentes formes de troubles dys ? Quelles lectures proposer à un jeune lecteur ? Parents et enfants, nous vous invitons à DYScuter de ces sujets avec Sandra Todorovic, éditrice des éditions ZTL (ZéTooLu).

Vous découvrirez par la même occasion Ma petite bulle à Histoire, un outil proposé par le BiblioPôle qui s’inspire des espaces Snoezelen cette petite bulle de lecture favorise l’éveil des sens et est particulièrement adaptée aux enfants en difficulté de lecture. À expérimenter pendant toute la durée du Temps Fort ! .

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, a DYS parenting aperitif will be held on Tuesday, February 24, 2026 at 7:30pm at the Montreuil sur Maine library…

