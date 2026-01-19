Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer apéro-philo Sceaux d’Anjou Bibliothèque Sceaux-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer apéro-philo Sceaux d’Anjou

Bibliothèque 4 Place Marius Briant Sceaux-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique, temps animé par Patrick Tharrault, le jeudi 26 mars à 20h, à Sceaux d’Anjou.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

À l’heure des réseaux sociaux et des relations à distance, savons-nous encore ce que veut dire “se rencontrer” ?

Et que cherchons-nous dans la rencontre ? Est-elle un besoin vital ? Venez en échanger autour d’un verre avec Patrick Tharrault auteur et animateur d’ateliers-philo ! .

Bibliothèque 4 Place Marius Briant Sceaux-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, Patrick Tharrault will be on hand on Thursday March 26 at 8pm, at Sceaux d’Anjou.

