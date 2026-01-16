Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer atelier créatif avec Lucie Lom La Pouëze Espace jeunesse Erdre-en-Anjou

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer atelier créatif avec Lucie Lom La Pouëze

Espace jeunesse Cour de l’Arquenay Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-04 14:30:00

fin : 2026-03-04 17:30:00

2026-03-04

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique,un atelier créatif en compagnie du collectif Lucie Lom vous est proposé le mercredi 04 mars 2026 à 14h30 à l’espace jeunesse de la Pouëze.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Avec le collectif d’artistes Lucie Lom, tentez d’élucider les mystères de la Planète 9 !

Pour cet atelier, nous vous invitons à rapporter de chez vous des objets du quotidien (ex ustensiles de cuisine, jouets, etc.). Vous les détournerez pour leur donner une autre vie grâce à des associations improbables. De ces assemblages, naîtront les mystérieuses créatures qui peuplent la Planète 9. .

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, a creative workshop with the Lucie Lom collective will take place on Wednesday, March 04, 2026 at 2:30pm at the espace jeunesse de la Pouëze.

