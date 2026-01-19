Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer ateliers d’écriture avec Lucie Lom Vern d’Anjou Bibliothèque Erdre-en-Anjou

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer ateliers d’écriture avec Lucie Lom Vern d’Anjou

Bibliothèque 9 Rue de l'Église Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

2026-03-12 18:30:00

2026-03-19

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique,des ateliers d’écriture en compagnie du collectif Lucie Lom vous sont proposés les jeudis 12 et 19 mars 2026 à 18h30 à la bibliothèque de Vern d’Anjou.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Avec le collectif d’artistes Lucie Lom, tentez d’élucider

les mystères de la Planète 9 !

Une planète plus grande que la Terre pourrait se cacher dans les profondeurs glaciales et sombres du système solaire. Les curieuses orbites d’astres lointains semblent trahir la présence de cette planète, au-delà de l’orbite de la lointaine Pluton. Les scientifiques lui ont donné un nom la Planète 9. Venez imaginer avec nous à quoi pourraient ressembler les êtres de cette planète totalement plongée dans le noir !

Ensemble tentons de percer les mystères cette civilisation. .

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, writing workshops with the Lucie Lom collective will be held on Thursdays March 12 and 19, 2026 at 6.30pm at the Vern d’Anjou library.

