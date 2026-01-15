Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer Billy la Jaille Yvon Rue Saint-Loup La Jaille-Yvon

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer Billy la Jaille Yvon

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique,un seul en scène vous est proposé le vendredi 06 mars 2026 à 20h à la bibliothèque de la Jaille Yvon.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

24 personnalités, chacune avec sa propre histoire, ses désirs, ses sentiments. 24 personnalités qui cohabitent dans un seul corps. Billy c’est une histoire contée et véridique qui bouleversa l’Amérique puritaine des années 70-80. L’histoire d’un petit garçon qui, pour se protéger des malheurs qui lui arrivent, créé en lui de nombreuses personnalités qui prendront le contrôle de son propre corps. De sa propre vie. Jusqu’au drame…

Seul en scène, Julien Cheray nous emporte dans ce récit hallucinant, sautant d’une personnalité à l’autre, au gré des évènements que notre héros-malgré-lui traverse. Entre récit et jeu burlesque, les pistes brouillées, le public ne sait plus où il se trouve, les émotions se bousculent. Il rit (franchement), a peur, s‘émeut, doute… .

