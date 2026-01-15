Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer Billy St-Augustin des bois place du cèdre Saint-Augustin-des-Bois

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer Billy St-Augustin des bois

place du cèdre Bibliothèque Saint-Augustin-des-Bois Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique,un seul en scène vous est proposé le samedi 07 mars 2026 à 18h à la bibliothèque de St-Augustin-des-Bois.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

24 personnalités, chacune avec sa propre histoire, ses désirs, ses sentiments. 24 personnalités qui cohabitent dans un seul corps. Billy c’est une histoire contée et véridique qui bouleversa l’Amérique puritaine des années 70-80. L’histoire d’un petit garçon qui, pour se protéger des malheurs qui lui arrivent, créé en lui de nombreuses personnalités qui prendront le contrôle de son propre corps. De sa propre vie. Jusqu’au drame…

Seul en scène, Julien Cheray nous emporte dans ce récit hallucinant, sautant d’une personnalité à l’autre, au gré des évènements que notre héros-malgré-lui traverse. Entre récit et jeu burlesque, les pistes brouillées, le public ne sait plus où il se trouve, les émotions se bousculent. Il rit (franchement), a peur, s‘émeut, doute… .

place du cèdre Bibliothèque Saint-Augustin-des-Bois 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, a one-man show is scheduled for Saturday, March 07, 2026 at 6pm at the St-Augustin-des-Bois library.

