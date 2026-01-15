Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer ciné-goûter Valentina Contigné Contigné Les Hauts-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer ciné-goûter Valentina Contigné

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique,un ciné-goûter vous est proposé le mercredi 25 février 2026 à 15h30 à la salle des loisirs de Contigné.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Film d’animation de Chelo Loureiro

Valentina, adorable petite fille porteuse de la trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que cela l’empêche de réaliser son rêve devenir trapéziste. Du fin fond de sa chambre, au rythme de la musique, Valentina part pour un voyage imaginaire et merveilleux dans lequel elle découvre qu’elle est capable de tout, comme les autres enfants ! .

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, a film snack is on offer on Wednesday February 25, 2026 at 3.30pm at the Salle des Loisirs in Contigné.

