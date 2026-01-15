Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer la malle Handi’Kit La Pouëze Bibliothèque Erdre-en-Anjou

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer la malle Handi’Kit La Pouëze

Bibliothèque 3 Cour d’Arquenay Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire





Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21



2026-02-21

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique, présentation de la malle Handi’kit le samedi 21 février 2026 à 10h30 à la bibliothèque de la Poüeze.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Que signifie la cécité profonde ? Que voit-on lorsque notre vision périphérique est atteinte ? Comment écrire en braille ? Grâce à des masques de simulation, des jeux de sensibilisation, des albums tactiles et livres audio, la malle Handi’Kit en libre accès pendant toute la durée du Temps Fort vous permettra de mieux comprendre ce qu’est la déficience visuelle. Une présentation spécifique sera proposée le samedi 21 février. .

Bibliothèque 3 Cour d’Arquenay Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, presentation of the Handi’kit trunk on Saturday, February 21, 2026 at 10:30 a.m. at the Poüeze library.

L’événement Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer la malle Handi’Kit La Pouëze Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme Anjou bleu