Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer les ateliers partage de savoirs Chambellay Salle Jean-Claude Brialy Chambellay

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer les ateliers partage de savoirs Chambellay

Salle Jean-Claude Brialy 3 Rue de l’Église Chambellay Maine-et-Loire

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-18 18:00:00

2026-02-18

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique, ateliers de partage de savoirs le mercredi 18 février 2026 de 14h à 18h à la salle Jean-Claude Brialy de Chambellay.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Se rencontrer pour apprendre

Qu’est-ce que le quilling ? Comment travailler le cuir et la laine ?

Des habitantes de notre territoire vous proposent une initiation à ces pratiques. Si la fabrication de porte-clés en cuir, les créations 3D en papier ( quilling ) et les confections à partir de laine feutrée vous intéressent, rejoignez nous pour ces ateliers en famille (présence d’un adulte indispensable).

Ces après-midis sont animés par des bénévoles du réseau des bibliothèques.

Atelier quiling 14h 15h30 et 17h (à partir de 5 ans)

Atelier laine 14h (à partir de 7 ans)

Atelier cuir 14h 15h30 et 17h (à partir de 7 ans) .

Salle Jean-Claude Brialy 3 Rue de l’Église Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, knowledge-sharing workshops on Wednesday February 18, 2026 from 2pm to 6pm at the Jean-Claude Brialy hall in Chambellay.

