Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer Page 22 Champigné Bibliothèque Les Hauts-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer Page 22 Champigné

Bibliothèque 8 Allée de la Passion Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique, création instantanée présentée le jeudi 02 avril à 20h, à Champigné.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Une création instantanée où la résonance des sons dialogue avec les mots. Des textes choisis par les lecteurs parmi les livres de la bibliothèque. Un comédien découvre les textes au moment de les lire. Un musicien sculpte des paysages sonores à la guitare et aux machines. Pour un spectacle nourri de toute la diversité des livres, un moment improvisé qui unit toutes les générations, une création unique à chaque représentation. .

Bibliothèque 8 Allée de la Passion Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and concocted by the public reading service, instant creation presented on Thursday, April 02 at 8pm, in Champigné.

