Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer plutôt café ou apéro lecture Brain sur Longuenée

Bibliothèque 8 Rue d'Anjou Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-02-28 10:30:00

fin : 2026-03-28

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique, temps animé par les bénévoles des bibliothèques du réseau de la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

TEMPS ANIMÉ PAR LES BÉNÉVOLES DES BIBLIOTHÈQUES

Envie de partager vos lectures et de découvrir les coups de cœur de vos voisins ou d’inconnus ? Vos bibliothèques vous proposent ces temps de rencontres autour d’un café, d’un chocolat ou d’un apéro. Soyez attentifs, de nouvelles dates vous seront proposées tout au long de l’année dans plusieurs bibliothèques du réseau. .

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, this time will be led by volunteers from the libraries in the Vallées du Haut-Anjou community network.

