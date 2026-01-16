Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer présentation des éditions jeunesse accessible Le Lion d’Angers Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer présentation des éditions jeunesse accessible Le Lion d’Angers

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique,présentation des éditions jeunesse accessible le mercredi 04 mars 2026 à 15h à la bibliothèque du Lion d’Angers.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Pendant toute la durée du Temps Fort, la bibliothèque du Lion d’Angers accueillera 150 livres consultables et empruntables sur tout le réseau. L’Édition Jeunesse Accessible (EJA) propose différentes adaptations de lecture pour répondre aux besoins spécifiques des enfants de 3 à 12 ans qui rencontrent des difficultés de lecture et/ou un handicap.

Une présentation animée par l’équipe de la bibliothèque est proposée le mercredi 4 mars.

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, presentation of accessible youth editions on Wednesday March 04, 2026 at 3pm at the Lion d’Angers library.

