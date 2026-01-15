Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer rencontre avec Sandra Todorovic Miré Miré

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer rencontre avec Sandra Todorovic Miré

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique, rencontre avec Sandra Todorovic, une édystrice pas comme les autres le vendredi 13 février 2026 à 20h à la salle des fêtes de Miré..

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

> Une éditrice pas comme les autres

Sandra Todorovic éDYStrice des éditions indépendantes nantaises ZéTooLu, nous présentera son parcours personnel et la création de cette maison d’édition particulière, qui met en avant la lecture confortable avec des livres adaptés aux personnes dyslexiques, allophones, ayant des troubles de l’attention (TDA/H) ou encore aux primo lecteurs. .

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading department, meet Sandra Todorovic, an edistress like no other, on Friday February 13, 2026 at 8pm at the Miré village hall.

