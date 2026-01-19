Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer rencontre d’autrice avec Anne Rehbinder Brain sur Longuenée Bibliothèque Erdre-en-Anjou

Habille-toi, on sort ! Histoire de se rencontrer rencontre d’autrice avec Anne Rehbinder Brain sur Longuenée

Bibliothèque 8 Rue d’Anjou Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, et concocté par le service lecture publique, renocntre organisée avec l’autrice Anne Rehbinder, le vendredi 27 mars à 19h, à Brain sur Longuenée.

Cette année, le réseau des bibliothèques vous invite à se rencontrer en toute simplicité ! Se rencontrer pour apprendre de nos différences, créer ensemble, échanger nos coups de cœur et partager nos savoirs.

Photographe et co-directrice d’une compagnie de théâtre, Anne Rehbinder est aussi autrice de romans jeunesse.

Elle viendra à notre rencontre pour nous présenter son parcours et ses romans Beurre Breton et Sucre Afghan, La Pointe du Compas, Une miette et des paillettes, et son tout dernier Même les ogres ont la frousse. .

+33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, and organized by the public reading service, a meeting with author Anne Rehbinder will take place on Friday March 27 at 7pm in Brain sur Longuenée.

