Habille-toi, on sort ! la Tête dans les étoiles Brain sur Longuenée Brain sur Longuenée Erdre-en-Anjou

Début : 2026-02-05 17:00:00

fin : 2026-02-05 20:00:00

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, rencontre avec le collectif Lucie Lom le jeudi 05 février 2026 à partir de 17h à la bibliothèque et la salle des fêtes de Brain-sur-Longuenée.

De février à juin, le collectif Lucie Lom sillonnera Erdre-en-Anjou pour percer avec vous les secrets de la Planète 9… Composé de Philippe Leduc, Marc-Antoine Mathieu et Élisa Fache, le collectif a déployé ses installations poétiques dans le monde entier. Leur pratique ? Raconter des histoires et soustraire le regard aux habitudes…

Cette fois, ils se plaisent à imaginer l’hypothétique Planète 9, perdue aux confins du système solaire et plongée dans le noir. Venez alimenter avec eux l’imaginaire de cette planète énigmatique à l’occasion d’ateliers d’écritures ou de détournement d’objets du quotidien. Ensemble, vous donnerez vie aux êtres qui peuplent cette planète et dévoilerez leur histoire, qui prendra forme dans une exposition installée au tiers lieu La Source du 21 mai au 6 juin .

Avant de débuter l’aventure, rencontrons-nous ! Le collectif Lucie Lom vous invite le 5 février à Brain-sur-Longuenée pour un événement ponctué de surprises astronomiques et artistiques ouvert à tous. .

Brain sur Longuenée Bibliothèque et salle des fêtes Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, meet the Lucie Lom collective on Thursday, February 05, 2026 from 5pm at the Brain-sur-Longuenée library and village hall.

