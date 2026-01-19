Habille-toi, on sort ! L’abolition des privilèges Le Lion d’Angers Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! L’abolition des privilèges Le Lion d’Angers

Début : 2026-03-20 20:30:00

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, roman historique revisité par Hugues Duchêne et interprété par Maxime Taffanel, le vendredi 20 mars 2026 à 20h30, au Lion d’Angers.

Hugues Duchêne, auteur et metteur en scène adapte le roman historique de Bertrand Guillot. Un solo virtuose porté par Maxime Taffanel nous plonge au cœur des états généraux de 1789.

La nuit du 4 août 1789, alors que le régime vacille et que le peuple hurle sa colère, la tension est à son comble à l’Assemblée nationale. À Versailles, les députés adoptent à l’unanimité l’impôt universel et, ainsi, l’abolition des privilèges…

Tambour battant, un seul comédien incarne avec énergie une dizaine de protagonistes. C’est la Nuit du 4 août.

L’abolition des privilèges est un sprint donnant le sentiment que l’Histoire s’est soudainement accélérée. Les spectateurs, répartis autour de la scène, deviennent le temps de la représentation, témoins de débats enflammés où se confrontent doutes, peurs et espoirs. Une magistrale leçon de théâtre et d’histoire ! .

Le Lion d’Angers 12 Avenue des Tilleuls Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, historical novel revisited by Hugues Duchêne and performed by Maxime Taffanel, Friday March 20, 2026 at 8:30pm, at Le Lion d’Angers.

