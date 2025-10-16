Informations pratiques

Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! – Les Contres-visites de Jérôme Poulain

Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Déambulation décalée dans la ville du Lion d’Angers, proposée par la cie Joseph K, le samedi 10 octobre à 11h et 17h.

Un peu de vrai, beaucoup de faux

Entre enquête loufoque et fausse conférence sérieuse, Jérôme Poulain vous emmène dans sa contre-visite

guidée du Lion-d’Angers. Une approche qui s’intéresse à la petite histoire : celle que l’on a oubliée, dont on ne veut surtout pas se rappeler et qu’on ne connaissait même pas… Une déambulation drôle et insolite, balade idéale d’un dimanche après-midi d’octobre.

À l’issue de la déambulation, une rencontre autour d’un verre est proposée avec Stanislas Hilairet et Amédée Renoux, artistes en résidence. .

Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

A street performance in the city of Lion-d’Angers, presented by the Joseph K theater company, on Saturday, October 10, at 11 a.m. and 5 p.m.

L’événement Habille-toi, on sort ! – Les Contres-visites de Jérôme Poulain Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Anjou bleu