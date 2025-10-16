Habille-toi, on sort ! – Les Contres-visites de Jérôme Poulain Le Lion-d’Angers
samedi 10 octobre 2026 · Le Lion-d'Angers
Informations pratiques
Le Lion-d’Angers
Habille-toi, on sort ! – Les Contres-visites de Jérôme Poulain
Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Déambulation décalée dans la ville du Lion d’Angers, proposée par la cie Joseph K, le samedi 10 octobre à 11h et 17h.
Un peu de vrai, beaucoup de faux
Entre enquête loufoque et fausse conférence sérieuse, Jérôme Poulain vous emmène dans sa contre-visite
guidée du Lion-d’Angers. Une approche qui s’intéresse à la petite histoire : celle que l’on a oubliée, dont on ne veut surtout pas se rappeler et qu’on ne connaissait même pas… Une déambulation drôle et insolite, balade idéale d’un dimanche après-midi d’octobre.
À l’issue de la déambulation, une rencontre autour d’un verre est proposée avec Stanislas Hilairet et Amédée Renoux, artistes en résidence. .
Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com
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English :
A street performance in the city of Lion-d’Angers, presented by the Joseph K theater company, on Saturday, October 10, at 11 a.m. and 5 p.m.
L’événement Habille-toi, on sort ! – Les Contres-visites de Jérôme Poulain Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Anjou bleu
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