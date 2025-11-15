Habille-toi, on sort ! Master class avec Rhizottome Le Lion d’Angers Rue du Chemin de Fer Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! Master class avec Rhizottome Le Lion d’Angers

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, une master class avec Rhizottome proposé le samedi 15 novembre 2025 à partir de 10h au Lion d’Angers.

Cette rencontre est ouverte à tous les musiciens amateurs.

C’est une belle occasion de faire connaissance avec Armelle Dousset et Matthieu Metzger et de jouer ensemble.

Tous les musiciens intéressés par les musiques traditionnelles, le jazz ou les musiques du monde sont invités à y participer.

La maîtrise d’un instrument (y compris la voix) est souhaitée, si vous avez un doute, contactez-nous !

Pendant 2 heures, vous serez amenés à partager la musique, les influences et les méthodes du duo et à rencontrer d’autres musiciens. .

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, a master class with Rhizottome will take place on Saturday November 15, 2025 from 10am at Le Lion d’Angers.

German :

Im Rahmen der kulturellen Saison Dress up, on sort! wird am Samstag, den 15. November 2025, ab 10 Uhr im Lion d’Angers eine Meisterklasse mit Rhizottome angeboten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale Habille-toi, on sort! sabato 15 novembre 2025, a partire dalle ore 10, si terrà una masterclass con Rhizottome presso Le Lion d’Angers.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural « Habille-toi, on sort! », el sábado 15 de noviembre de 2025 a partir de las 10.00 horas se celebrará una clase magistral con Rhizottome en Le Lion d’Angers.

