Habille-toi, on sort ! mentir lo minimo Vern d’Anjou Vern d’Anjou Erdre-en-Anjou

Vern d’Anjou Salle des sports Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, cirque minimaliste par la compagnie Alta Gama, à Vern d’Anjou, le vendredi 10 octobre 2025.

Elle est espagnole, il est argentin. Amanda et Alejo forment avec leur vélo un authentique trio et nous accueillent dans leur spectacle qui, avec son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l’acceptation de soi. Aussi drôles qu’attachants, sans fard et sans artifice, les deux artistes nous parlent des corps, de leurs corps et, de façon très subtile, nous amènent à nous interroger sur la relation que nous avec notre propre corps. Touchant, virtuose et plein d’humour ! .

Vern d’Anjou Salle des sports Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, minimalist circus by the Alta Gama company, in Vern d’Anjou, Friday October 10, 2025.

German :

Im Rahmen der kulturellen Saison « Habille-toi-toi, on sort! », minimalistischer Zirkus der Kompanie Alta Gama, in Vern d’Anjou, am Freitag, den 10. Oktober 2025.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale Habille-toi, on sort!, circo minimalista della compagnia Alta Gama, a Vern d’Anjou, venerdì 10 ottobre 2025.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural Habille-toi, on sort!, circo minimalista de la compañía Alta Gama, en Vern d’Anjou, el viernes 10 de octubre de 2025.

