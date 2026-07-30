Informations pratiques

Montreuil-sur-Maine

Habille-toi, on sort ! Ouverture de la saison 26-27

Bords de Mayenne Montreuil-sur-Maine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Inauguration de la nouvelle saison culturelle Habille-toi, on sort le samedi 26 septembre toute la journée à Montreuil sur Maine.

Cette année, on ouvre la saison toute en nature et en douceur dès le milieu de matinée et on se la coule douce jusqu’à la fin de journée. La commune de Montreuil-sur-Maine et la Festiguinguette nous accueillent en bord de rivière pour un programme à picorer en famille, entre amis et même en solo.

Un programme savoureux vous attend tout au long de cette journée.

N’hésitez pas à passer ! .

Bords de Mayenne Montreuil-sur-Maine 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

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English :

Kickoff of the new Habille-toi, on sort cultural season on Saturday, September 26, all day in Montreuil-sur-Maine.

L’événement Habille-toi, on sort ! Ouverture de la saison 26-27 Montreuil-sur-Maine a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Anjou bleu