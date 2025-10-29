Habille-toi, on sort ! petit à petit Chambellay Salle Jean-Claude Brialy Chambellay

Salle Jean-Claude Brialy

29 octobre 2025, 10:30

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, spectacle musical et poétique pour les tous petits, à Chambellay, le mercredi 29 octobre 2025.

Un oiseau sort de sa coquille et … petit à petit … construit son nid que c’est bon d’être dans son nid douillet, bien au chaud dans son cocon! et puis le temps passe, et notre volatile s’ennuie. Il aimerait sortir de sa cageet voir du paysage mais pour cela, il faut prendre son envol dis-moi nuage, ô doux nuage, est-ce qu’un jour comme toi je pourrai voler ? … Laissez-vous porter dans sa quête ailée, à travers ce parcours émaillé de chansons ouatées.

Dans le cadre de l’Opération Jeune Pousse portée par le Bibliopôle, département de Maine-et-Loire. .

Salle Jean-Claude Brialy 3 Rue de l’Église Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, a musical and poetic show for the very young, in Chambellay, on Wednesday, October 29, 2025.

German :

Im Rahmen der kulturellen Saison Habille-toi-toi, on sort! findet am Mittwoch, den 29. Oktober 2025 in Chambellay eine musikalische und poetische Aufführung für die Allerkleinsten statt.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale Habille-toi, on sort! uno spettacolo musicale e poetico per i giovanissimi, a Chambellay, mercoledì 29 ottobre 2025.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural Habille-toi, on sort!, espectáculo musical y poético para los más pequeños, en Chambellay, el miércoles 29 de octubre de 2025.

