Habille-toi, on sort ! premier ciel La Pouëze Place de l’Union Erdre-en-Anjou

Habille-toi, on sort ! premier ciel La Pouëze Place de l’Union Erdre-en-Anjou vendredi 12 décembre 2025.

Habille-toi, on sort ! premier ciel La Pouëze

Place de l’Union La Pouëze Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, spectacle musical par le duo Grise Cornac proposé le vendredi 12 déembre 2025 à partir de 20h30 au Théâtre de l’Ardoise de la Pouëze.

Tremplin vers la Rêverie

La plume de Grise et la patte du Cornac font de ce duo, un drôle d’oiseau dans le paysage de la chanson actuelle. Quentin Chevrier, musicien compositeur-interprète prolixe et Aurélie Breton, auteure à la voix singulière forment ensemble ce poumon d’inventivité.

Grise Cornac, c’est un duo follement touchant avec une voix puissante, agile et légèrement éraillée à faire vibrer la profondeur des âmes et un multi-instrumentiste génial. .

Place de l’Union La Pouëze Erdre-en-Anjou 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, musical performance by the Grise Cornac duo on Friday, December 12, 2025 starting at 8:30pm at Théâtre de l’Ardoise in La Pouëze.

German :

Im Rahmen der kulturellen Saison « Habille-toi-toi, on sort! » wird am Freitag, den 12. Dezember 2025 ab 20:30 Uhr im Théâtre de l’Ardoise in La Pouëze eine musikalische Darbietung des Duos Grise Cornac aufgeführt.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale Habille-toi, on sort!, spettacolo musicale del duo Grise Cornac venerdì 12 dicembre 2025 dalle 20.30 al Théâtre de l’Ardoise a La Pouëze.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural Habille-toi, on sort!, actuación musical del dúo Grise Cornac el viernes 12 de diciembre de 2025 a partir de las 20.30 h en el Théâtre de l’Ardoise de La Pouëze.

L’événement Habille-toi, on sort ! premier ciel La Pouëze Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme Anjou bleu