Habille-toi, on sort ! rhizottome Miré Miré

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, concert par Armelle Dousset et Matthieu Metzger, à Miré, le vendredi 14 novembre 2025.

Renouer avec ses racines et s’en défaire.

L’accordéon, fidèle ami des musiques populaires, rencontre le saxophone sopranino et cela nous donne une envie de bouger, de danser, de se laisser aller et cela ne laisse aucune oreille indifférente !

S’inspirant de musiques traditionnelles, baroques, jazz, le duo rhizottome mêle compositions originales et improvisations complices. Un alliage subtil de musiques populaires aux couleurs jazz.

En bons coupeurs de racines, Armelle Dousset (accordéon diatonique) et Matthieu Metzger (Saxophone sopranino) sèment, récoltent et bouturent bon nombre de musiques traditionnelles. .

Salle des fêtes Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, concert by Armelle Dousset and Matthieu Metzger, in Miré, Friday November 14, 2025.

German :

Im Rahmen der kulturellen Saison « Habille-toi-toi, on sort! » findet am Freitag, den 14. November 2025, in Miré ein Konzert von Armelle Dousset und Matthieu Metzger statt.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale Habille-toi, on sort!, concerto di Armelle Dousset e Matthieu Metzger, a Miré, venerdì 14 novembre 2025.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural Habille-toi, on sort!, concierto de Armelle Dousset y Matthieu Metzger, en Miré, el viernes 14 de noviembre de 2025.

