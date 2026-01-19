Habille-toi, on sort ! Soirée rencontre autour de l’écriture du Cinéma Châteauneuf sur Sarthe Châteauneuf sur Sarthe Les Hauts-d’Anjou

Habille-toi, on sort ! Soirée rencontre autour de l’écriture du Cinéma Châteauneuf sur Sarthe

Châteauneuf sur Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 18:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, une soirée rencontre avec la résidence d’auteurs et autrices de cinéma, le mercredi 15 avril 2026 à 18h, à l’école de Musique de l’Anjou bleu, à Châteauneuf sur Sarthe.

Nous vous invitons à une soirée au cœur de la création d’un film. Comment on écrit un film ? Comment passer de l’idée, au scénario et à la réalisation ?

Les Vallées du Haut Anjou ont la chance d’accueillir, pour la première fois, une semaine de résidence d’auteurs.ices de cinéma, organisée par le Pôle Cinéma Audiovisuel des Pays de la Loire avec la complicité de l’Office de tourisme de l’Anjou bleu.

Une semaine pour écrire, rencontrer un territoire et vous raconter leur aventure parfois hors du commun. Parmi les 12 auteurs.rices sélectionnés, des novices, des expérimentés, des passionnés qui prennent une parenthèse dans leur vie pour créer un documentaire ou une fiction. La soirée sera ponctuée de court-métrage, de pitch, de discussion dans le but de plonger au cœur de leur création.

Rejoignez nous pour partager une soirée conviviale dans l’envers du décors ! .

Châteauneuf sur Sarthe 2 Rue des Fontaines Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, an evening meeting with the film writers’ residency, on Wednesday April 15, 2026 at 6pm, at the Anjou bleu music school, in Châteauneuf sur Sarthe.

