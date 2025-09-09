Habille-toi, on sort ! une journée à Takaledougou Le Lion d’Angers Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers

Habille-toi, on sort ! une journée à Takaledougou Le Lion d’Angers Place du Champ de Foire Le Lion-d’Angers samedi 10 janvier 2026.

Place du Champ de Foire Le Lion d'Angers Le Lion-d'Angers Maine-et-Loire

Début : 2026-01-10 10:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Dans le cadre de la saison culturelle Habille-toi, on sort!, spectacle musical jeune public par Gurvan Loudoux et Amadou Diao proposé le samedi 10 janvier 2026 à partir de 10h à la Salle Emile Joulain du Lion d’Angers.

Voyage musical au cœur d’un village burkinabé.

Du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs, une journée à Takaledougou nous évoque en musique le quotidien d’un village, au Sud-Ouest du Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé.

L’association des sons collectés sur place, de sonorités traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambiant nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest, où les griots rythment de leur voix les petits et grands événements de la vie de ses habitants. .

Place du Champ de Foire Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 86 83 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

As part of the Habille-toi, on sort! cultural season, a musical show for young audiences by Gurvan Loudoux and Amadou Diao on Saturday, January 10, 2026 from 10am at the Salle Emile Joulain in Le Lion d’Angers.

German :

Im Rahmen der kulturellen Saison « Habille-toi-toi, on sort! » wird am Samstag, den 10. Januar 2026 ab 10 Uhr in der Salle Emile Joulain in Le Lion d’Angers eine musikalische Aufführung für junge Zuschauer von Gurvan Loudoux und Amadou Diao geboten.

Italiano :

Nell’ambito della stagione culturale Habille-toi, on sort!, spettacolo musicale per il giovane pubblico di Gurvan Loudoux e Amadou Diao sabato 10 gennaio 2026 dalle ore 10 presso la Salle Emile Joulain a Le Lion d’Angers.

Espanol :

En el marco de la temporada cultural Habille-toi, on sort!, espectáculo musical para el público joven a cargo de Gurvan Loudoux y Amadou Diao el sábado 10 de enero de 2026 a partir de las 10:00 h en la Sala Emile Joulain de Le Lion d’Angers.

