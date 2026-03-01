Habille ton légionnaire ! Mirebeau-sur-Bèze

Habille ton légionnaire !

6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

2026-03-18

Viens découvrir la tenue du légionnaire romain et habiller ton petit lapin blanc avec Sarah Billaud, illustratrice et artiste d’Hello White Rabbit au Mirabellum. Nous terminerons l’atelier ensemble par un goûter. .

6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr

