Habilles ton légionnaire ! Mirebeau-sur-Bèze

Habilles ton légionnaire ! mercredi 18 mars 2026.
6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d'Or
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:30:00
2026-03-18
Viens participer à un atelier tout en douceur avec Sarah Billaud, artiste et illustratrice d’Hello White Rabbit et en apprendre plus sur la tenue du légionnaire romain, puis partager un goûter avec nous ! .
6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr
