Habilles ton légionnaire ! Mirebeau-sur-Bèze

6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:30:00

2026-03-18

Viens participer à un atelier tout en douceur avec Sarah Billaud, artiste et illustratrice d’Hello White Rabbit et en apprendre plus sur la tenue du légionnaire romain, puis partager un goûter avec nous ! .

6t Place Général Viard Mirebeau-sur-Bèze 21310 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 36 76 17 contact@mirabellum.fr

