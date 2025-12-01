Habit de lumières Installation lumineuse Rue du Coëtlosquet Saint-Louis-lès-Bitche

Habit de lumières Installation lumineuse

Rue du Coëtlosquet La Grande Place Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Mylène Billand, vitrailliste et artiste, propose une création originale et sur mesure en donnant une seconde vie à des objets de cristal Saint-Louis, transformés en vitraux contemporains. Ils seront rétroprojetés au coeur du musée, dans son puits central, créant un jeu de lumière poétique.

Après des études en littérature médiévale, Mylène Billand se tourne vers l’art du vitrail, fascinée par la couleur et la lumière. Elle travaille dans son atelier de création et de restauration à Wimmenau, en Alsace.

Sans supplément au billet d’entrée du musée.

English :

Stained-glass artist Mylène Billand has created an original, bespoke show, giving a second life to Saint-Louis crystal objects, transformed into contemporary stained-glass windows. They will be back-projected into the heart of the museum, in its central well, creating a poetic play of light.

After studying medieval literature, Mylène Billand turned to the art of stained glass, fascinated by color and light. She works in her own workshop in Wimmenau, Alsace.

No extra charge for museum admission.

German :

Mylène Billand, Glasmaler und Künstlerin, schlägt eine originelle und maßgeschneiderte Kreation vor, indem sie Objekten aus Saint-Louis-Kristall ein zweites Leben verleiht, die in zeitgenössische Glasmalereien verwandelt werden. Sie werden im Herzen des Museums, in seinem zentralen Schacht, rückprojeziert und erzeugen ein poetisches Lichtspiel.

Nach ihrem Studium der mittelalterlichen Literatur wendet sich Mylène Billand der Kunst der Glasmalerei zu, da sie von Farbe und Licht fasziniert ist. Sie arbeitet in ihrem Atelier für Gestaltung und Restaurierung in Wimmenau im Elsass.

Ohne Aufpreis zum Museumseintritt.

Italiano :

Mylène Billand, artista del vetro colorato, propone una creazione originale e su misura che dà una seconda vita agli oggetti di cristallo di Saint-Louis, trasformati in vetrate contemporanee. Esse saranno retroproiettate nel cuore del museo, nel suo pozzo centrale, creando un poetico gioco di luci.

Dopo aver studiato letteratura medievale, Mylène Billand si è dedicata all’arte delle vetrate, affascinata dal colore e dalla luce. Lavora nel suo studio di progettazione e restauro a Wimmenau, in Alsazia.

L’ingresso al museo non comporta alcun costo aggiuntivo.

Espanol :

Mylène Billand, artista vidriera, propone una creación original y a medida que da una segunda vida a los objetos de cristal de Saint-Louis, transformados en vidrieras contemporáneas. Se retroproyectarán en el corazón del museo, en su pozo central, creando un poético juego de luces.

Tras estudiar literatura medieval, Mylène Billand se dedicó al arte de las vidrieras, fascinada por el color y la luz. Trabaja en su estudio de diseño y restauración de Wimmenau (Alsacia).

Entrada gratuita al museo.

