Habitat déco Parc des Expositions de Rouen Le Grand-Quevilly

Sur Habitat déco, vous trouverez de nouvelles idées, de nouvelles inspiration et toutes les dernières tendances de décoration et d’aménagement, pour votre chez vous ! A ne surtout pas rater.

Les univers

– Amélioration de l’habitat menuiseries, alarmes, chaudières, chauffage, domotique, peinture, poêle…

– Aménagement extérieur abris de jardin, accessoires de jardin, spas, clôtures, ferronnerie, piscine, vérandas…

– Cuisines et bains adoucisseur d’eau, four, hotte, meubles de bain, osmoseurs, salles de bain…

– Créateurs décoration, authenticité, pièces uniques, valeur, création, qualité

– Immobilier agents immobiliers, architectes, constructeurs, garage, locatif, logements, lotisseurs, maître d’œuvre, notaires, promoteurs

– Services associations, assurances, banques, écoles et organismes de formation, gestion du patrimoine, presse spécialisée .

Parc des Expositions de Rouen 46 avenue des Canadiens Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 18 28 28 contact@rouen-expo.com

