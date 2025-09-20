Habitat et fonction de la République : la maison du sous-préfet Place Yitzhak Rabin Béthune

Habitat et fonction de la République : la maison du sous-préfet Place Yitzhak Rabin Béthune samedi 20 septembre 2025.

Habitat et fonction de la République : la maison du sous-préfet Samedi 20 septembre, 09h30, 10h15, 11h00 Place Yitzhak Rabin Pas-de-Calais

Gratuit, réservation obligatoire, jauge limitée (15 personnes par visite)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la sous-préfecture de Béthune et l’office de tourisme de Béthune-Bruay s’associent pour vous proposer une visite exceptionnelle de cette institution de la République. Découvrez son histoire liée à celle de la ville. Poussez la porte de la résidence du sous-préfet construite au début du XXème siècle, traversez les salons d’apparat et le jardin. Ce lieu habituellement fermé au public vous permet d’aborder les missions du sous-préfet de nos jours.

3 départs de visite : 9h30, 10h15, 11h00

Place Yitzhak Rabin Place Yitzhak Rabin Béthune Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.tourisme-bethune-bruay.fr/billetterie-activite-visite.html »}]

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la sous-préfecture de Béthune et l’office de tourisme de Béthune-Bruay s’associent pour vous proposer une visite exceptionnelle de cette de la son…

OTBB