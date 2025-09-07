Habitat nature les matériaux naturels Site du Malsaucy Sermamagny

Territoire de Belfort

A l’occasion de la présentation de l’exposition “De la terre, formes et usages”, rencontre et échanges avec l’architecte Julien King Georges, auteur d’une enquête sur l’usage de la terre crue dans projets de construction traditionnels ou contemporains.

Sur inscription .

