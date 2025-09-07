Habitat nature les matériaux naturels Site du Malsaucy Sermamagny
Habitat nature les matériaux naturels Site du Malsaucy Sermamagny dimanche 7 septembre 2025.
14:00:00
2025-09-07
2025-09-07
A l’occasion de la présentation de l’exposition “De la terre, formes et usages”, rencontre et échanges avec l’architecte Julien King Georges, auteur d’une enquête sur l’usage de la terre crue dans projets de construction traditionnels ou contemporains.
Sur inscription .
Site du Malsaucy Maison départementale de l’environnement
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
