Habitat participatif et bien-vieillir – Maison de l’Habitant Nantes, 19 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-19 14:00 – 16:30

Gratuit : non Sur inscription au 02 40 89 30 15 Tout public

Permanence de l’association Hal’âge, qui vous informera et vous conseillera.Rendez-vous de 30 minutes à La Maison de l’Habitant, à Nantes.

Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015