habitation Fonds Rousseau Habitation Fonds Rousseau Schœlcher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00
Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T21:30:00
Située à Schoelcher, au cœur d’un cadre luxuriant préservé, cette ancienne habitation sucrerie ouvre ses portes pour une immersion exclusive dans son histoire;
- Samedi 20 & Dimanche 21 Septembre : 10h & 14h
- Inscription en ligne Obligatoire > https://my.weezevent.com/visite-fonds-rousseau-journees-europeennes-du-patrimoine
- Nombre de places limité
- Accès sur présentation de son billet
Habitation Fonds Rousseau Schoelcher Schœlcher 97233 Martinique Martinique +596 596 800 070
Tourisme Terres du Centre Martinique