Habitation Massieux : Une demeure historique au cœur de la Côte-sous-le-Vent, Massieux bouillante, Bouillante

Informations pratiques

Habitation Massieux : Une demeure historique au cœur de la Côte-sous-le-Vent 18 – 20 septembre Massieux bouillante Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T01:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T01:00:00+02:00

Nichée dans les hauteurs verdoyantes de Bouillante, cette ancienne habitation coloniale s’inscrit dans le paysage typique de la Basse-Terre, où les cultures vivrières, le café et le cacao ont longtemps façonné la vie économique et sociale locale.

Aujourd’hui, l’Habitation Massieux fait partie de ces lieux préservés qui concilient la transmission de l’histoire et l’accueil touristique ou culturel

Ouverture libre pour les 3 journées européennes du patrimoine. Echanges et partages avec les résidents.

Massieux bouillante Massieux 97125 BOUILLANTE Bouillante 97125 Guadeloupe Guadeloupe +590 590 98.89.80 http://www.habitation-massieux.com [{« type »: « phone », « value »: « +590.590.98.89.80 »}, {« type »: « email », « value »: « francois.fauchille@wanadoo.fr »}] Témoin précieux de l’histoire agricole et architecturale de la Guadeloupe, elle incarne parfaitement le lien entre mémoire, nature et valorisation du patrimoine. Parking le long de la route dans le sens de la descente.

Entourée d’une végétation tropicale luxuriante, l’habitation bénéficie d’une vue privilégiée sur la mer des Caraïbes et les reliefs de la Basse-Terre.

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