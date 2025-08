Habiter à Rennes : toutes mes demandes sur internet Bibliothèque Triangle Rennes

sur réservation

Découvrir et se renseigner sur l’essentiel des sites et services numériques qui répondent à nos besoins d’habitant(e)s.

Savez-vous débarrasser un encombrant ? Prendre rendez-vous pour des papiers ? Suggérer une idée, une modification urbaine ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-13T17:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93