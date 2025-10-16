HABITER Atelier de Danse Salle Ellé, Espace Benoîte Groult Quimperlé

HABITER Atelier de Danse Salle Ellé, Espace Benoîte Groult Quimperlé jeudi 16 octobre 2025.

HABITER Atelier de Danse

Salle Ellé, Espace Benoîte Groult 3 Avenue de Coat Kaer Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 14:00:00

fin : 2025-10-16 16:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Les associations Ty Pouce (Quimperlé) et la Colonie des Emeus Tiers (Moëlan) s’associent et vous invitent à explorer le thème HABITER en utilisant les Arts et la Culture pour créer de la rencontre, de la mixité. Au programme des ateliers d’écriture, de chant collectif, de danse et de vidéo, des conférences, des arpentages et projections de documentaires. Du 13 septembre au 25 octobre sur le Pays de Quimperlé*.

Les ateliers sont gratuits car financés par la CAF du Finistère, le Fondalor et la ville de Moëlan-Sur-Mer.

HABITER…C’est quoi habiter un territoire, un logement ou l’espace public ? Ça fait quoi d’habiter un corps qui fonctionne ou qui dysfonctionne ? C’est quoi habiter un corps collectif comme une association ? C’est quoi être habité par une émotion, une sensation, des souvenirs ?

DANSE avec Marion Renard

Dans ses ateliers de danse, Marion propose l’apprentissage du mouvement avec les objets, à travers manipulations, déséquilibres, coordinations, explorations dans l’espace et observation du mouvement à l’extérieur. L’objectif est de se laisser surprendre par le jeu, déconstruire et réinventer nos gestes naturels et quotidiens pour s’autoriser à expérimenter, à trouver de nouvelles façons de bouger, ou tout simplement d’être.

Cet atelier est accessible à toutes et tous, que tu sois en situation de handicap ou non. Aucun expérience dans la danse est nécessaire.

Prochains ateliers :

– Jeudi 16 Octobre de 14h à 16h, Salle Ellé, Espace Benoîte Groult, Quimperlé

– Samedi 18 Octobre de 10h à 12h, Espace Youenn Gwerning, Scaër

– Jeudi 23 Octobre de 14h à 16h, Espace Culturel l’Ellipse, Moëlan-Sur-Mer

Comme la jauge est limitée, MERCI de réserver ta place en nous écrivant à: colonie.des.emeu.tiers@ecomail.bzh

OU typouce29@gmail.com .

Salle Ellé, Espace Benoîte Groult 3 Avenue de Coat Kaer Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 7 86 38 83 33

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement HABITER Atelier de Danse Quimperlé a été mis à jour le 2025-10-11 par OT QUIMPERLE LES RIAS