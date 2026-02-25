Habiter, c’est déjà être classé ? Auditorium des Champs Libres Rennes Samedi 28 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Habiter un lieu, est-ce être assigné à une place dans l’ordre social ?

Adresse, quartier, territoire, pays : nos lieux de vie fonctionnent comme des étiquettes silencieuses. Ils disent d’où l’on vient, ce que l’on est supposé valoir, ce à quoi l’on peut prétendre. Origines géographiques, conditions sociales, héritages culturels : l’espace n’est jamais neutre. Comment produit-il des inégalités ? Peut-on habiter sans être assigné à son lieu de résidence ? Comment repenser la mobilité sociale, symbolique et culturelle dans une société où l’adresse pèse parfois autant que le diplôme ?

Avec **Lumir Lapray**, activiste rurale ; **Mahi Traoré**, proviseure du Lycée des métiers d’Art du vitrail et autrice ; **Julien Vitores**, sociologue, enseignant à l’Université Sorbonne Paris Nord ; et **Yvon Atonga**, entrepreneur social, expert en inclusion sociale et innovation urbaine.

Un groupe de 10 personnes, principalement étudiantes, s’est réuni de façon hebdomadaire pour imaginer 3 Grandes Assemblées co-construites avec **Emmanuel Davidenkoff**, rédacteur en chef chargé des événements au **Monde**. Cette rencontre est portée plus spécifiquement par **Adèle, Clémence et Jeanne**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-28T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T16:30:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine






