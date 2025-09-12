Habiter chez soi Place du Golhérez Auray

Habiter chez soi Place du Golhérez Auray dimanche 8 février 2026.

Habiter chez soi

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 16:30:00

fin : 2026-02-08 17:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Théâtre gestuel arts visuels

De 0 à 6 ans sans paroles

Habiter Chez Soi est un spectacle destiné aux lieux d’accueil Petite Enfance ou aux lieux non équipés tels que médiathèque ou autres lieux décentralisés.

Un.e Voyageur.seuse arrive avec sa maison en kit sur son dos et installe petit à petit une maison, sorte de refuge itinérant à la vue des enfants. Il ou elle construit sa cabane à vue et en lien avec les enfants, à l’aide des différents matériaux qui la composent tasseaux de bois, tissus, plexiglas, peinture,…

C’est un jeu à la fois sur l’espace habitable qui se construit mais aussi un jeu avec les matériaux qui sont explorés pendant la construction par leurs sonorités et leur consistance. Un spectacle qui interroge au travers de l’habitat sur le dedans et le dehors. La présence et l’absence. Arriver ? Demeurer et repartir. Mais aussi sur ce que sont nos espaces d’intimité.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Habiter chez soi Auray a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon