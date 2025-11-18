Habiter ensemble autrement aujourd’hui : projection-table ronde Bibliothèque Robert Sabatier Paris
Habiter ensemble autrement aujourd’hui : projection-table ronde Bibliothèque Robert Sabatier Paris mardi 18 novembre 2025.
Projection du film documentaire, Penser l’incertitude, de Christian Barani
Suivie d’une table-ronde : Habiter ensemble autrement aujourd’hui.
Avec
Christian Barani, réalisateur de Penser l’incertitude
ET
Anne-Sophie Clémençon, historienne de l’architecture et de l’urbanisme, qui a toujours associé pleinement la photographie à son activité
de chercheuse au CNRS,
Michel Bernard, journaliste et cofondateur de la revue
Silence, qui a participé à la création de nombreuses
structures écologistes (le salon Primevère, le réseau Sortir du
nucléaire, la Maison de l’Écologie…),
les auteur.ices d’Habiter ensemble autrement, paru aux éditions Le passager clandestin.
À la rencontre de lieux de vie où se réinventent la solidarité, l’écologie et le vivre ensemble
- À propos du film Penser l’incertitude, de Christian Barani (France, 2024, 1h39)
Réalisé en partenariat avec l’Institut
français, le ministère de la Culture, la Caisse des Dépôts, et Image de ville
(production exécutive)
Ce film nous emmène à la rencontre d’une nouvelle
génération d’architectes et de paysagistes, lauréats du concours national des
AJAP 2023 (Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes).
Au fil des paysages, des chantiers et des
bâtiments réalisés, ces 24 jeunes professionnels nous partagent leur
regard sur leur métier : leurs engagements, leurs doutes, leurs idées pour
construire autrement. Ils parlent de matériaux locaux, de lieux
oubliés, de beauté, de liens humains et de nouvelles manières de faire.
À travers leurs témoignages sensibles, le film
révèle une génération engagée, attentive à son époque, soucieuse de prendre
soin des territoires et de ceux qui y vivent.
- À propos du livre Habiter ensemble autrement, d’Anne-Sophie Clémençon et Michel Bernard, éditions Le passager clandestin, paru en mars 2025
Tout le monde rêve d’une maison
individuelle… Tout le monde ? Non ! Certain·es préfèrent développer le
collectif, l’entraide et la coopération en créant des habitats groupés
ou des écovillages.
Pendant
plus de vingt ans, Anne-Sophie Clémençon, photographe et historienne de
l’architecture, et Michel Bernard, journaliste, sont allés à la
rencontre de ces initiatives. Chaque habitat, en ville ou à la campagne,
en France ou ailleurs, a dû définir un équilibre entre aisance
financière et sobriété, propriété et location, place des jeunes et des
moins jeunes, mais aussi choisir son degré d’autonomie, son ouverture
aux autres… Les préoccupations sociales des débuts se sont également peu
à peu enrichies des idées écologistes : matériaux sains, maîtrise de
l’énergie, économie de l’eau, recyclage, déplacements doux…
En
présentant près d’une cinquantaine de cas concrets, illustrés de
plusieurs centaines de photographies, ce livre nous invite à enfin
passer du rêve à la réalité !
À l’occasion du Mois du film documentaire, cette soirée commencera avec la projection de « Penser l’incertitude », et se poursuivra par une table ronde qui réunira Christian Barani, réalisateur du documentaire, et Anne-Sophie Clémençon et Michel Bernard, auteurices de l’ouvrage « Habiter ensemble autrement » (éd. Le passager clandestin).
Le mardi 18 novembre 2025
de 19h00 à 20h30
gratuit
Réservation en ligne via Billetweb : lien à venir
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 116 ans.
Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris