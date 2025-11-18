Habiter ensemble autrement aujourd’hui : projection-table ronde Bibliothèque Robert Sabatier Paris

Habiter ensemble autrement aujourd’hui : projection-table ronde Bibliothèque Robert Sabatier Paris mardi 18 novembre 2025.

Projection du film documentaire, Penser l’incertitude, de Christian Barani



Suivie d’une table-ronde : Habiter ensemble autrement aujourd’hui.

Avec

Christian Barani, réalisateur de Penser l’incertitude

ET

Anne-Sophie Clémençon, historienne de l’architecture et de l’urbanisme, qui a toujours associé pleinement la photographie à son activité

de chercheuse au CNRS,

Michel Bernard, journaliste et cofondateur de la revue

Silence, qui a participé à la création de nombreuses

structures écologistes (le salon Primevère, le réseau Sortir du

nucléaire, la Maison de l’Écologie…),

les auteur.ices d’Habiter ensemble autrement, paru aux éditions Le passager clandestin.

À la rencontre de lieux de vie où se réinventent la solidarité, l’écologie et le vivre ensemble ,

À propos du film Penser l’incertitude, de Christian Barani (France, 2024, 1h39)

Réalisé en partenariat avec l’Institut

français, le ministère de la Culture, la Caisse des Dépôts, et Image de ville

(production exécutive)

Ce film nous emmène à la rencontre d’une nouvelle

génération d’architectes et de paysagistes, lauréats du concours national des

AJAP 2023 (Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes).

Au fil des paysages, des chantiers et des

bâtiments réalisés, ces 24 jeunes professionnels nous partagent leur

regard sur leur métier : leurs engagements, leurs doutes, leurs idées pour

construire autrement. Ils parlent de matériaux locaux, de lieux

oubliés, de beauté, de liens humains et de nouvelles manières de faire.

À travers leurs témoignages sensibles, le film

révèle une génération engagée, attentive à son époque, soucieuse de prendre

soin des territoires et de ceux qui y vivent.

À propos du livre Habiter ensemble autrement, d’Anne-Sophie Clémençon et Michel Bernard, éditions Le passager clandestin, paru en mars 2025

Tout le monde rêve d’une maison

individuelle… Tout le monde ? Non ! Certain·es préfèrent développer le

collectif, l’entraide et la coopération en créant des habitats groupés

ou des écovillages.

Pendant

plus de vingt ans, Anne-Sophie Clémençon, photographe et historienne de

l’architecture, et Michel Bernard, journaliste, sont allés à la

rencontre de ces initiatives. Chaque habitat, en ville ou à la campagne,

en France ou ailleurs, a dû définir un équilibre entre aisance

financière et sobriété, propriété et location, place des jeunes et des

moins jeunes, mais aussi choisir son degré d’autonomie, son ouverture

aux autres… Les préoccupations sociales des débuts se sont également peu

à peu enrichies des idées écologistes : matériaux sains, maîtrise de

l’énergie, économie de l’eau, recyclage, déplacements doux…

En

présentant près d’une cinquantaine de cas concrets, illustrés de

plusieurs centaines de photographies, ce livre nous invite à enfin

passer du rêve à la réalité !

À l’occasion du Mois du film documentaire, cette soirée commencera avec la projection de « Penser l’incertitude », et se poursuivra par une table ronde qui réunira Christian Barani, réalisateur du documentaire, et Anne-Sophie Clémençon et Michel Bernard, auteurices de l’ouvrage « Habiter ensemble autrement » (éd. Le passager clandestin).

Le mardi 18 novembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation en ligne via Billetweb : lien à venir

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 116 ans.

Bibliothèque Robert Sabatier 29 rue Hermel 75018 Paris