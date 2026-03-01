Habiter Hugo : mini contes à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS
Habiter Hugo : mini contes à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS dimanche 22 mars 2026.
Le décor imaginé par les étudiants de Duperré
prendra vie le temps d’un conte où petits personnages, habitants de la maison,
deviendront les narrateurs du projet et vous guideront à travers les diﬀérentes matérialités qui le
composent.
Habiter Hugo – mini contes
dimanche 22 mars 2026 à 14h, 15h
et 16h
par les étudiantes et les
étudiants de l’Ecole Duperré
durée ; 20 min.
à partir de 8 ans, participation
gratuite, sur
inscription
De la petite trouvaille au décor total, dialogues entre créateurs textiles et céramistes.
Le dimanche 22 mars 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Public jeunes. A partir de 8 ans.
Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS
https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/habiter-hugo
