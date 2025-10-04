Habiter la mémoire Médiathèque Hautepierre Strasbourg
Habiter la mémoire Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Hautepierre Bas-Rhin
À Hautepierre, les mailles Brigitte et Eléonore se transforment, les espaces publics changent de noms. La compagnie 12:21 vous propose de découvrir les écrivaines qui ont donné leurs noms aux rues, à travers des portraits sensibles retraçant leurs vies, leurs engagements et leurs textes.
Médiathèque Hautepierre 8 Avenue Tolstoï, 67200 Strasbourg, France Strasbourg 67200 Maille Catherine Bas-Rhin Grand Est 0368985171 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-hautepierre.aspx
Cie 12:21