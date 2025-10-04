Habiter la ville : exploration urbaine à vélo Parking relais Simone Veil Aytré

Habiter la ville : exploration urbaine à vélo Samedi 4 octobre, 14h00 Parking relais Simone Veil Charente-Maritime

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Et si l’on découvrait autrement son quotidien ?

Le CAUE 17 vous invite à une exploration urbaine à vélo, pour poser un nouveau regard sur les lieux que vous traversez chaque jour. Cette balade propose d’allier plaisir de la promenade et découverte de projets d’architecture, d’aménagements paysagers et d’espaces publics.

Au fil de 15 kilomètres, guidés par des architectes et paysagistes, vous parcourrez des sites variés : résidences, quartiers en renouvellement, parcs, marais, forêts urbaines, équipements collectifs… Autant d’occasions de mieux comprendre les transformations de nos villes et d’échanger ensemble sur la façon d’« habiter demain ».

Le parcours, accessible à partir de 15 ans, se conclura par un temps convivial autour d’un goûter offert.

Durée : environ 3 heures

Distance : 15 km

Départ et retour : parking relais Simone Veil (La Rochelle)

Prévoir : vélo, gourde, tenue et chaussures adaptées, cadenas (casque recommandé)

Gratuit, inscription obligatoire sur caue17.fr

Parking relais Simone Veil Parking relais Simone Veil, 17440 La Rochelle Aytré 17440 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

© CAUE 17