Habiter la Ville Maison du patrimoine – Quimper Quimper

Visite guidée par une guide-conférencière de la Ville d’art et d’histoire.

Durée : 1h / Rdv. Maison du patrimoine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Habiter la Ville

Visite Famille – Samedi / 10h30 – Dimanche / 15h

Partez avec une guide explorer la ville et imaginez ce qui se cache derrière les façades et la vie quotidienne des habitants au fil du temps. L’approvisionnement en eau, l’éclairage, l’évacuation des déchets, les transports sont le fil conducteur de cette visite.

Maison du patrimoine – Quimper 5 rue Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper Quimper 29000 Penvillers Finistère Bretagne 0298955248 https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper