Habiter le chaos, Johanna Mirabel FRAC Auvergne | Journées Européennes du Patrimoine 2025 Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne Clermont-Ferrand

Habiter le chaos, Johanna Mirabel FRAC Auvergne | Journées Européennes du Patrimoine 2025

Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne 6 rue du Terrail Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-21 16:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

Une médiatrice du FRAC vous fait une lecture augmentée de cette nouvelle exposition et vous donne toutes les clés de compréhension de l’art plastique et pluriel de Johanna Mirabel.

Fonds régional d’art contemporain FRAC Auvergne 6 rue du Terrail Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 50 00

English :

A FRAC mediator will give you an enhanced reading of this new exhibition and provide you with all the keys to understanding Johanna Mirabel?s plastic and plural art.

German :

Eine Mediatorin des FRAC bietet Ihnen eine erweiterte Lektüre dieser neuen Ausstellung und gibt Ihnen alle Schlüssel zum Verständnis der plastischen und vielschichtigen Kunst von Johanna Mirabel an die Hand.

Italiano :

Un mediatore del FRAC vi offrirà una lettura approfondita di questa nuova mostra e vi fornirà tutte le chiavi di lettura per comprendere l’arte plastica e plurale di Johanna Mirabel.

Espanol :

Un mediador del FRAC le ofrecerá una lectura ampliada de esta nueva exposición y le proporcionará todas las claves necesarias para comprender el arte plástico y plural de Johanna Mirabel.

